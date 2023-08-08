Хозяин леса: маленький кот обратил в бегство медведя из США

Забавный инцидент удалось запечатлеть на камеру.

В американском штате Нью-Гэмпшир медведь попал на камеры видеонаблюдения. Зверь вышел из леса и довольно близко подошел к забору одного из жилых домов.

Однако дальше ему пройти просто не дали. Храбрый серый кот выбежал навстречу и заставил косолапого в страхе уносить лапы.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Камчатки удивили весь интернет своей смелостью. Несколько мужчин встретили бурого медведя, он сам вышел к людям. Но вместо того, чтобы спрятаться в доме от опасного дикого зверя, смельчаки решили угостить его сладостями — причем из рук.

Местные жители побаловали косолапого конфетами. Однако через несколько минут они все же вспомнили, что перед ними хищник, и поспешили отойти на безопасное расстояние.