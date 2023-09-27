Лучшая мать: как панда Диндин заботится о маленькой дочке

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Московский зоопарк опубликовал видео ухаживания пандой Диндин за ее дочерью

Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Что происходит в семействе экзотических животных?

Дочери панды Диндин из Московского зоопарка уже месяц. Она по-прежнему полностью окружена материнской заботой.

В зоосаде поделились видео, на котором малыш черно-белого медведя лежит на руках у матери. На кадрах мама умывает языком свою дочь, а та и не против.

Но может показаться, что детеныш хочет спать, ведь маленькая панда активно зевает во время гигиенических процедур. В конце Диндин и вовсе укутывает малышку поближе себе, пряча ее от чужих глаз.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова обратила внимание в своем Telegram-канале, что у детеныша панды нос еще полностью не почернел. Он даже спустя месяц сохраняет розоватый оттенок.

«Доброе утро! Нос у малышки еще не весь черный. Розовый носик, любимый», — написала представитель зоосада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московском зоопарке провели осмотр маленькой панды.

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