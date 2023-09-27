Ангельские глазки: Кудрявцева новым фото дочки вызвала фурор в сети

Удивительный снимок с ярким аквагримом на лице никого не оставил равнодушным.

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева выложила в личном блоге новую фотосессию своей пятилетней дочери Маши. Выразительные снимки девочки вызвали настоящий фурор среди подписчиков, которые оставили огромное колличество комплиментов в комментариях.

На это обратило внимание издание 7Дней.ru. Что могло так очаровать пользователей сети?

Instagram* / leratv

Поклонники звезды буквально изумились взглядом Маши, который они назвали «взрослым не по годам», а также ее «скромной улыбкой», которая досталась ей от мамы. Помимо этого, многие отметили, что девочка очень похожа на своего отца хоккеиста Игоря Макарова.

«Кошечка!» — написала телеведущая Лариса Гузеева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Кудрявцевой устроил вечеринку с маленькой дочкой. Звезда опубликовала в сети видео, как Макаров танцует с Машей во время домашнего мероприятия.

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