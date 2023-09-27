Отменяйте все дела: Землю накрыла мощная магнитная буря

В это время могут быть перебои в работе техники и спутниковой связи.

Землю накрыла мощная магнитная буря — уже шестая с начала сентября. К 29 сентября она достигнет своего пика — шести баллов.

В это время могут быть перебои в работе техники и спутниковой связи. Но острее всего последствия вспышек на Солнце ощутят метеочувствительные люди — прежде всего пожилые и те, у кого проблемы с сердцем.

Но головная боль и бессонница могут появиться абсолютно у каждого. Поэтому врачи советуют поберечь себя: не планировать, пока идут бури, важных дел, избегать физических нагрузок, воздержаться от употребления алкоголя и больше спать.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые привыкли считать, что солнечная активность и магнитные бури не оказывают сильного воздействия на организм человека. Но в последнее время начало появляться все больше работ, подтверждающих, что «космическая погода» влияет на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и психику.