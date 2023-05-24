Это происходит внезапно: как метеозависимость на самом деле влияет на людей

Гелиобиолог рассказала, какие заболевания могут спровоцировать сильные магнитные бури.

Ученые привыкли считать, что солнечная активность и магнитные бури не оказывают сильного воздействия на организм человека. Но в последнее время начало появляться все больше работ, подтверждающих, что «космическая погода» влияет на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и психику. Об этом изданию Газета.ру рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус.

«Космическая погода — это сочетание возмущений геомагнитного поля Земли и атмосферных явлений. Мы живем в магнитосфере — это защитная оболочка, которая покрывают всю Землю и защищает ее от космического влияния, в частности от вспышек на Солнце», — объясняет специалист.

Однако на Землю может проникать солнечный ветер, который провоцирует изменения геомагнитного поля Земли: появление магнитных бурь и других явлений. Человек изначально приспособлен к таким процессам, но бывает, что они все же оказывают влияние на тело.

Это происходит из-за того, что каждая клетка нашего организма имеет свой заряд, именно поэтому они и реагируют на космические волны. В таком плане мы все метеозависимы.

Чего стоит бояться?

Серьезное влияние на здоровье человека оказывают и колебания магнитного поля. Если их частота совпадает с показателями сердечных органов, возникают инсульты и инфаркты. Кроме того, если сбивается ритм магнитной бури, то у человека возникают приступы тахикардии, аритмии и брадикардии.

«Если говорить о сердечно-сосудистой системе, то под действием магнитного поля эритроциты — красные кровяные тельца — могут склеиваться, кровь начинает сворачиваться, сосуды сужаться, а давление в них растет. Одно из исследований ученых показало: за год во время магнитных бурь происходит дополнительно 11 тысяч инфарктов и семь тысяч инсультов», — отмечает Бреус.

Эксперт также добавила, что магнитные бури влияют на опорно-двигательную систему. Люди с воспалением суставов могут особенно сильно прочувствовать неприятные болевые ощущения.

«Сейчас метеозависимость — это доказанный наукой факт», — подчеркнула специалист.

Кто в опасности?

Реакция организма на магнитные бури может быть также связана с состоянием человека в конкретный период времени. Например, живущие в высоких широтах наиболее сильно ощущают на себе изменения «космической погоды».

У магнитных возмущений также существует сезонный характер. Например, в марте–апреле они достигают своего максимума, а в летнее время и зимой их почти нет.

Дети ощущают на себе влияние этого воздействия меньше всего, но уже с 16 лет подростки начинают быть более чувствительными к магнитным бурям. Самая восприимчивая группа — это старики и младенцы.

У них даже может наступить внезапная смерть. Слабо влияют космические погодные изменения лишь на здоровых людей.

Верить или нет?

Несмотря на научные доказательства о том, что люди метеозависимы, есть ученые, которые отрицают этот факт. Однако, существует статистика, которая показывает, что количество вызовов скорой помощи при магнитных бурях возрастает.

Поэтому полностью отрицать это явление невозможно, поскольку воздействие может быть не на всех подряд, а на людей, которые находятся в «пограничном состоянии».

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