«Новые возможности»: гендиректор НМГ о роли искусственного интеллекта в медиа

Генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова рассказала о том, какую роль играет искусственный интеллект в развитии медиаиндустрии и о том, может ли он заменить людей творческих профессий. Тема «Стратегический менеджмент и искусственный интеллект» стала главной на пресс-конференции, посвященной публикации ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».

В первую очередь Светлана Баланова напомнила о роботизации и автоматизации бизнес процессов, в том числе в отрасли HR, а также об алгоритмах искусственного интеллекта в таргетировании рекламы, особенно в цифровой среде.

«Эти простые алгоритмы достаточно давно используются, но в последнее время появляются более сложные алгоритмы, вот с 2022 года мы тестируем, когда, например, возможность находить соответствующую одежду в кадре, с помощью искусственного интеллекта переводить потенциального клиента уже на сайт, где он может приобрести этот продукт. Или, например, контекстный поиск, через который тоже таргетируется более сложная реклама. Это дает новые возможности для рекламодателей, которые все больше будут использоваться», — рассказала она.

Генеральный директор НМГ также напомнила, что искусственный интеллект уже давно применяется в создании статических изображений в медиаиндустри, но сейчас он используется и для генерации динамической картинки. В качестве примера она привела промо-ролики, созданные для грандиозного праздника «Алые Паруса», который был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Светлана Баланова отметила, что в информационных медиа искусственный интеллект тоже уже применяется, но пока только для подбора информации — полноценные материалы с его помощью не пишут, как не создают и сценарии без участия человека.

«Вы, возможно видели, что мы уже снимаем на канале СТС первый сериал, написанный по сценарию нейросети. То есть лучшие сериалы СТС были загружены в нейросеть и, соответственно, нейросеть сгенерировала сценарий. Но, что приятно, все-таки для того, чтобы превратить это в законченный продукт, понадобилась помощь сценаристов. Поэтому можно сказать о том, что, да, конечно, нейросети помогают в креативном процессе, но всё еще не заменяют творческих людей», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ассоциация менеджеров и издательский дом «Коммерсантъ» представили 24-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Светлана Баланова заняла первое место в категории «Медиабизнес» в списке «Топ-250 высших руководителей».