Учитель физкультуры избил школьника прямо во время урока

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В столице Приморья сейчас все обсуждают совершенно дикую историю с избиением школьника на уроке. Силу применил преподаватель, после этого очень быстро ставший фигурантом уголовного дела. По словам одноклассников, мальчик мешал вести урок и хулиганил. Чтобы его успокоить, педагог позвала на помощь учителя физкультуры. Тот от слов быстро перешел к делу…

В свое оправдание мужчина рассказал, что шестиклассник в ответ на требование успокоиться послал его матом. Сейчас педагога допрашивают следователи. Городские чиновники пообещали принять меры и в отношении того учителя, который не смог самостоятельно справиться с детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как школьники и педагог поймали педофила, который чуть не задушил третьеклассницу в Приморье.