В торговых центрах появятся «островки» с российскими брендами одежды

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 6 0

Спрос на отечественные марки вырос после ухода ряда иностранных компаний.

В торговых центрах появятся «островки» с российскими брендами одежды

Фото: www.globallookpress.com / Pius Koller

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Уже в этом году в торговых центрах могут появиться модные «островки» с российскими брендами, где на одной территории будут представлены сразу несколько отечественных производителей. Речь идет о площадках в 2–2,5 тысячи квадратных метров в десяти городах-миллионниках. По мнению экспертов, это сможет составить конкуренцию китайским и турецким производителям.

Как сообщают «Известия», пока этот вопрос находится на проработке. Также не исключено, что арендные ставки для таких «островков» будут субсидировать власти.

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«Такие площадки должны подхлестнуть развитие локальных брендов — мы намерены помочь им дорасти до федеральных имен: власти смогут компенсировать отечественным дизайнерам часть затрат по арендной плате. Например, до 20%, этот вопрос как раз сейчас прорабатывают с Корпорацией МСП», — рассказал глава «Ивановской текстильной компании» Юрий Шилов.

Проект является актуальным, поскольку спрос на одежду российских брендов вырос после ухода ряда иностранных компаний.

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