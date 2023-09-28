Земля станет непригодной для жизни: когда наступит конец света

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Алексей Панков
Алексей Панков 14 0

Nature Geoscience: жара приведет к вымиранию человека через 250 млн лет

Земля станет непригодной для жизни: когда наступит конец света

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann

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Температура на поверхности Земли значительно вырастет.

В ближайший миллиард лет возрастет активность Солнца, из-за чего Земля станет похожей на Венеру. К такому мнению пришли ученые из Бристольского университета, исследования которых опубликовано в журнале Nature.

По словам исследователей, млекопитающие исчезнут через 250 миллионов лет. К этому времени Солнце будет греть сильнее на 2,5%. Но даже столь незначительная погрешность приведет к существенному повышению температуры.

К примеру, на суше градусники термометров будут показывать в среднем около 46 градусов. Для сравнения, сейчас этот показатель держится на отметке в 15 градусов.

Специалисты уверены, что животные не смогут адаптироваться к новым условиям. Они умеют переживать холод, но не жару. Кроме того, изменится внешний вид Земли. Все континенты соединятся вместе и образуют Пангею Ультиму. Однако пригодными для жизни на ней останутся лишь 10-20% территории.

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