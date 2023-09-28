Огненный ад: жуткое ДТП со школьным автобусом произошло в Нью-Йорке

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ДТП со школьным автобусом произошло в Нью-Йорке

Фото, видео: www.globallookpress.com /Marcel Kusch; 5-tv.ru

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В результате столкновения почти сразу вспыхнул пожар.

Жуткая авария с участием школьного автобуса произошла в США. В нем находились 22 ученика в сопровождении троих взрослых.

Они ехали со школьной экскурсии, когда на пути возник легковой автомобиль. В результате столкновения почти сразу вспыхнул пожар.

Водитель седана погиб на месте, дети успели эвакуироваться. Один ребенок и учитель получили травмы — сейчас они в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две легковушки столкнулись лоб в лоб в Чите. Один из водителей пошел на обгон, но не справился с управлением и протаранил встречную машину.

От удара оба автовладельца оказались заблокированы внутри своих иномарок. Спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы их достать — сейчас мужчины в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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