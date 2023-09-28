Вернувшиеся: космонавты с МКС прибыли в Звездный городок

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В Центре подготовки космонавтов их встречали коллеги и самые близкие.

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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Российские космонавты ступили на родную землю. Участники экспедиции, затянувшейся на год, Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, прибыли в Подмосковье.

В Центре подготовки космонавтов их встречали коллеги и самые близкие. Поддержать супруга приехала Екатерина Прокопьева с внуком.

Перед этим все вместе наблюдали за спуском «Союза» в Центре управления полетами. Изначально миссия была рассчитана на полгода.

Но из-за проблем с кораблем «Союз МС-22» пришлось задержаться. Дни в невесомости не проходят бесследно — поддерживать физическую форму на МКС помогали тренажеры.

Впереди у наших космонавтов реабилитация — почти месяц они проведут в профилактории. А дальше будут восстанавливаться дома.

«У всех проходит по-разному. Особенно — если это касается острой реабилитации. <…> Полное восстановление проходит примерно столько, сколько они летали… Ему понадобится примерно около года», — говорит замкомандира отряда космонавтов по подготовке Олег Новицкий.

За время экспедиции Петелин и Прокопьев совершили шесть выходов в открытый космос. Они также приняли четыре грузовых корабля, занимались различными научными экспериментами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прокопьев передал «ключ от МКС» новому командиру.

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