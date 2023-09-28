Автомат утопил: в Дагестане задержали еще одного участника перестрелки

Эфирная новость 19 0

В Дагестане задержали еще одного участника перестрелки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Так, 35-летний местный житель подозревается в убийстве.

В Дагестане задержан участник перестрелки, в результате которой погибли два человека. Так, 35-летний местный житель подозревается в убийстве.

На допросе он полностью признал свою вину и показал, куда выбросил оружие — из озера достали автомат. Накануне в отдел полиции доставили еще троих участников конфликта.

Все началось с обычной ссоры между двумя молодыми жителями села Леваши. На следующий день они собрали своих родственников на пустыре — более 20 человек.

Один из участников перепалки начал стрелять по толпе людей. В ответ раздались автоматные очереди.

Полицейский, который приехал, чтобы примирить две семьи, погиб от полученных ранений, до приезда врачей умер еще один человек. Четверо раненых доставлены в больницу.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности по делу о стрельбе в Красногорске.

+19° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.50
0.26 101.98
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:33
Страдают от обжорства: сколько россиян склонны к перееданию
19:18
Огненный ад: жуткое ДТП со школьным автобусом произошло в Нью-Йорке
19:09
«Колхоз» или нет? Каким получился образ Ивлеевой на модном показе
19:00
Нагорный Карабах прекратил существование, взрыв в Ташкенте обернулся трагедией: самые важные события дня
18:58
Большая угроза: как ИИ вредит актерам дубляжа и чем это опасно
18:48
Было сильное кровоизлияние: Арзамасова поделилась ужасами операции на глазах

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2