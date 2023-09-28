Автомат утопил: в Дагестане задержали еще одного участника перестрелки

Так, 35-летний местный житель подозревается в убийстве.

В Дагестане задержан участник перестрелки, в результате которой погибли два человека. Так, 35-летний местный житель подозревается в убийстве.

На допросе он полностью признал свою вину и показал, куда выбросил оружие — из озера достали автомат. Накануне в отдел полиции доставили еще троих участников конфликта.

Все началось с обычной ссоры между двумя молодыми жителями села Леваши. На следующий день они собрали своих родственников на пустыре — более 20 человек.

Один из участников перепалки начал стрелять по толпе людей. В ответ раздались автоматные очереди.

Полицейский, который приехал, чтобы примирить две семьи, погиб от полученных ранений, до приезда врачей умер еще один человек. Четверо раненых доставлены в больницу.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности по делу о стрельбе в Красногорске.