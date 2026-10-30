Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Матвея

Эфирная новость 29 0

Мальчику требуется дорогостоящая таргетная терапия.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День добрых дел»! Матвей из Карелии с рождения живет с тяжелой болезнью.

За год с небольшим мальчик перенес операцию и химиотерапию из-за опухоли мозга. И теперь ему срочно требуется дорогостоящая таргетная терапия.

Благодаря Вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать необходимую сумму. Теперь у Матвея появился шанс на выздоровление. Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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