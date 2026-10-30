Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Матвея
Мальчику требуется дорогостоящая таргетная терапия.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День добрых дел»! Матвей из Карелии с рождения живет с тяжелой болезнью.
За год с небольшим мальчик перенес операцию и химиотерапию из-за опухоли мозга. И теперь ему срочно требуется дорогостоящая таргетная терапия.
Благодаря Вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать необходимую сумму. Теперь у Матвея появился шанс на выздоровление. Большое вам спасибо!
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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