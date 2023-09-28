ВКС России сбили украинский штурмовик Су-25 в ДНР

ВКС РФ сбили штурмовой самолет Су-25, стоящий на вооружении ВСУ, в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

По данным оборонного ведомства, украинский Су-25 был ликвидирован недалеко от населенного пункта Торецкое. Также в районах ДНР и Запорожской области были перехвачены беспилотные летательные аппараты ВСУ. За минувшие сутки уничтожено 26 вражеских дронов.

На данном участке фронта российские силы противоздушной обороны перехватили четыре снаряда РСЗО «Ольха», а также системы западного производства HIMARS.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские авиастроители передали Минобороны новые самолеты Су-57 и Су-35С.