Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года, сообщают СМИ.

По информации PA Entertainment, всемирно известный актер скончался в больнице. Известно, что несколько лет назад у него обнаружили болезнь Альцгеймера, врачи предупреждали, что ему оставалось жить несколько лет. Тем временем издание DailyMail пишет, ссылаясь на слова жены актера Леди Гэмбон, что Майкл скончался после приступа пневмонии.

О точной причине смерти при этом неизвестно.

Майкл Гэмбон, помимо фильмов «Гарри Поттер», снимался в таких картинах, как «Kingsman: Золотое кольцо», «Книга Илая», «Приключения Паддингтона» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла актриса из «Безумное кино для взрослых» Адина Кристеску.