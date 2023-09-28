Новый праздник: Россия будет отмечать День воссоединения с ней новых регионов

На какое число выпало знаменательное событие?

В России появится новый праздник. Теперь 30 сентября страна будет отмечать День воссоединения с ней новых регионов, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

«30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией», — говорится в документе.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ на основании референдумов, которые прошли легитимно и полностью отразили мнение жителей регионов, так же как и Крым, жители которого приняли решение войти в состав России в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Путина, забота о героях специальной военной операции (СВО) и их семьях — долг для всех уровней власти в России.