Новый праздник: Россия будет отмечать День воссоединения с ней новых регионов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 40 0

Путин подписал закон о праздновании Дня воссоединения новых регионов с РФ

Новый праздник: Россия будет отмечать День воссоединения с ней новых регионов

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

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На какое число выпало знаменательное событие?

В России появится новый праздник. Теперь 30 сентября страна будет отмечать День воссоединения с ней новых регионов, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

«30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией», — говорится в документе.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ на основании референдумов, которые прошли легитимно и полностью отразили мнение жителей регионов, так же как и Крым, жители которого приняли решение войти в состав России в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Путина, забота о героях специальной военной операции (СВО) и их семьях — долг для всех уровней власти в России.

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