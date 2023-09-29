Накануне в России отметили День работника атомной промышленности.

28 сентября — профессиональный праздник у российских атомщиков. Специалисты «Росатома» активно решают задачи по внедрению прорывных технологий в энергетике и космической сфере, а также в ядерной медицине.

Участвуют в создании передовых вооружений, поддерживающих баланс в мире. Это подчеркнул Владимир Путин, направив поздравительную телеграмму работникам и ветеранам отрасли.

К празднику в Москве открыли выставку, посвященную знаменитым ученым, которые начинали советский атомный проект. Корреспондент «Известий» Максим Прихода — об «Эффекте Курчатова — Александрова». Все подробности — в его репортаже.