Еще до входа в основной зал: чем выставка «Эффект Курчатова — Александрова» удивит москвичей

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Выставка «Эффект Курчатова — Александрова» удивит москвичей

Фото, видео: Сергей Булкин /ТАСС; 5-tv.ru

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Накануне в России отметили День работника атомной промышленности.

28 сентября — профессиональный праздник у российских атомщиков. Специалисты «Росатома» активно решают задачи по внедрению прорывных технологий в энергетике и космической сфере, а также в ядерной медицине.

Участвуют в создании передовых вооружений, поддерживающих баланс в мире. Это подчеркнул Владимир Путин, направив поздравительную телеграмму работникам и ветеранам отрасли.

К празднику в Москве открыли выставку, посвященную знаменитым ученым, которые начинали советский атомный проект. Корреспондент «Известий» Максим Прихода — об «Эффекте Курчатова — Александрова». Все подробности — в его репортаже.

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