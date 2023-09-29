Коммунальный детектив: несколько деревень под Петербургом оказались на грани вымирания

Это произошло после того, как поблизости построили крупные жилые массивы.

Нескольких деревень под Петербургом оказались на грани вымирания после того, как поблизости построили крупные жилые массивы. Новые кварталы подключили к старым водопроводным сетям.

Из-за этого вода в кранах частного сектора постепенно исчезла. Власти уверяют, что все нормально, но реальность свидетельствует об обратном — корреспондент «Известий» Василий Михеев погрузился в коммунальный детектив.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители поселка Сосьва в Свердловской области, которые в одночасье остались без крыши над головой из-за масштабного природного пожара, получили ключи от новых квартир. Дома возвели за рекордный срок — всего за три месяца, благодаря этому всех погорельцев удалось обеспечить жильем до наступления холодов.

По поручению президента всех погорельцев обеспечили жильем до наступления холодов. Огненный шторм бушевал в Сосьве несколько дней подряд, уничтожив почти половину старинного поселка — 500 человек в одночасье оказались на улице.