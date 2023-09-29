В App Store появились мошеннические приложения с инвестициями

Как не попасться на удочку злоумышленников?

Игра для проверки финансовой грамотности в мобильном телефоне может обернуться крупными потерями. Пользователей предупреждают о новых приложениях мошенников.

Как рассказали «Известиям» эксперты «Лаборатории Касперского», сервисы маскируются под мини-игры и платформы для работы с криптовалютой. Приложения собирают личные данные. Например, могут предложить пройти опрос или заполнить анкету. Получив номера телефонов и прочую информацию, злоумышленники начинают психологическую обработку, предлагая вложиться в прибыльное дело.

В целях безопасности советуют пользоваться только проверенными приложениями с высоким рейтингом и положительными отзывами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телефонных мошенников начнут выявлять по-новому.