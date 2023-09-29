В App Store появились мошеннические приложения с инвестициями

Эфирная новость 5 0

«Известия»: в App Store появились мошеннические приложения с инвестициями

В App Store появились мошеннические приложения с инвестициями

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Читайте нас в: Дзен Новости

Как не попасться на удочку злоумышленников?

Игра для проверки финансовой грамотности в мобильном телефоне может обернуться крупными потерями. Пользователей предупреждают о новых приложениях мошенников.

Как рассказали «Известиям» эксперты «Лаборатории Касперского», сервисы маскируются под мини-игры и платформы для работы с криптовалютой. Приложения собирают личные данные. Например, могут предложить пройти опрос или заполнить анкету. Получив номера телефонов и прочую информацию, злоумышленники начинают психологическую обработку, предлагая вложиться в прибыльное дело.

В целях безопасности советуют пользоваться только проверенными приложениями с высоким рейтингом и положительными отзывами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телефонных мошенников начнут выявлять по-новому.

+13° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.00
0.50 102.10
0.12
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака со 2 по 8 октября

Последние новости

6:12
В App Store появились мошеннические приложения с инвестициями
6:00
ЗРК «Оса» жалит больно! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:57
Что изменится в жизни россиян с октября 2023 года
5:46
Тихий убийца: чем там коварна обычная гипертония
5:40
Закон кармы работает? Киевский режим пережил четыре «кошмара» за неделю
5:27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака со 2 по 8 октября

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России