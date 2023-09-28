От наказания не уйдут: телефонных мошенников начнут выявлять по-новому

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«Известия»: телефонных мошенников начнут выявлять по-новому

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wallace Silva; 5-tv.ru

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С октября Центробанк получит доступ ко всей информации, связанной с сомнительными денежными переводами.

Рассекретить телефонных мошенников станет проще. С октября Центробанк получит доступ ко всей информации, связанной с сомнительными денежными переводами. Ранее регулятор мог узнать только получателя, теперь же банки будут передавать сведения по 50 параметрам, пишут «Известия».

Например, из какой точки пытались совершить операцию, и даже на каком устройстве. Так что смена телефона или компьютера теперь тоже повод заподозрить неладное. В этом году ущерб от мошенников вырос на треть — россиян обманули примерно на восемь миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что самым распространенным методом остаётся социальная инженерия, когда жертву заставляют обманом перевести средства, представляясь близкими и разыгрывая целый спектакль. Для таких преступлений чаще всего используют сервисы обмена сообщений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профессора МАДИ «развели» на 33 миллиона рублей звонком из банка.

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