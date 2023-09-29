Китай намерен забрать из зоопарка США трех своих панд

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 8 0

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Китай намерен забрать из зоопарка США трех своих панд

Фото: www.globallookpress.com / FEDEX

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Китай намерен забрать из зоопарка США трех своих панд. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД страны Мао Нин.

«Временно проживающие в Национальном зоопарке в Вашингтоне панды Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи, в соответствии с намеченным ранее сроком, будут возвращены на родину в конце этого года», — подчеркнула она в ходе традиционного брифинга.

Как именно будет производиться процедура — стороны решат в процессе переговоров. Они уже стартовали.

Некоторые американские СМИ, в частности, Fox News считают, что КНР делает это в политических целях, якобы чтобы разорвать навсегда «дружбу» с США. Впрочем, это уже не первый случай, когда страна забирает своих животных у американцев.

Китайские панды находились в аренде у вашингтонского зоопарка с 2000 года, и договор аренды продлевался несколько раз. Однако теперь «дипломатия панд» закончилась.

Ранее 5-tv.ru показал, как живется пандам в Московском зоопарке.

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