Китай намерен забрать из зоопарка США трех своих панд. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД страны Мао Нин.

«Временно проживающие в Национальном зоопарке в Вашингтоне панды Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи, в соответствии с намеченным ранее сроком, будут возвращены на родину в конце этого года», — подчеркнула она в ходе традиционного брифинга.

Как именно будет производиться процедура — стороны решат в процессе переговоров. Они уже стартовали.

Некоторые американские СМИ, в частности, Fox News считают, что КНР делает это в политических целях, якобы чтобы разорвать навсегда «дружбу» с США. Впрочем, это уже не первый случай, когда страна забирает своих животных у американцев.

Китайские панды находились в аренде у вашингтонского зоопарка с 2000 года, и договор аренды продлевался несколько раз. Однако теперь «дипломатия панд» закончилась.

Ранее 5-tv.ru показал, как живется пандам в Московском зоопарке.