Без тренировок и диет: создан революционный препарат для потери веса

Уникальный метод поможет людям похудеть без необходимости вставать с дивана.

Ученые из США протестировали инновационный препарат, который повышает выносливость и заставляет тело думать, что оно тренируется. Лекарство должно помогать сбросить лишний вес, не прибегая к диетам, голоданию и физическим нагрузкам. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале SciTechDaily.

«Новый препарат, разработанный учеными из Университета Флориды, обещает революционизировать подход к физической активности и улучшению общего состояния организма. Это открытие может иметь огромное значение для тех, кто сталкивается с проблемами веса, метаболическим синдромом и утратой мышечной массы», — говорится в материале.

Препарат SLU-PP-332 относится к группе «имитаторов физических упражнений», позволяя стимулировать мышцы организма. Фактически он заставляет их работать с силой равной той, которая необходима при физической нагрузке.

Испытания препарата проводились на мышах, страдающих ожирением. Одной группе подопытных грызунов вводили вакцину дважды в день, а второй не вводили вообще.

Через месяц мыши из первой группы потеряли 12% своей массы тела, при этом их питание продолжало оставаться высококалорийным, как и у второй группы. Более того, SLU-PP-332 повысил показатели выносливость грызунов.

Впоследствии они смогли пробежать на 45% большее расстояние. Побочных эффектов от использования препарата пока не обнаружено.

Следующим шагом в исследовании будет тестирование на людях. Для этого лекарство выпустят в виде таблеток.

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