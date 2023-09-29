Без тренировок и диет: создан революционный препарат для потери веса

|
Евгения Элинова
Евгения Элинова 26 0

SciTechDaily: в США создали препарат для похудения без тренировок

Без тренировок и диет: создан революционный препарат для потери веса

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Уникальный метод поможет людям похудеть без необходимости вставать с дивана.

Ученые из США протестировали инновационный препарат, который повышает выносливость и заставляет тело думать, что оно тренируется. Лекарство должно помогать сбросить лишний вес, не прибегая к диетам, голоданию и физическим нагрузкам. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале SciTechDaily.

«Новый препарат, разработанный учеными из Университета Флориды, обещает революционизировать подход к физической активности и улучшению общего состояния организма. Это открытие может иметь огромное значение для тех, кто сталкивается с проблемами веса, метаболическим синдромом и утратой мышечной массы», — говорится в материале.

Препарат SLU-PP-332 относится к группе «имитаторов физических упражнений», позволяя стимулировать мышцы организма. Фактически он заставляет их работать с силой равной той, которая необходима при физической нагрузке.

Испытания препарата проводились на мышах, страдающих ожирением. Одной группе подопытных грызунов вводили вакцину дважды в день, а второй не вводили вообще.

Через месяц мыши из первой группы потеряли 12% своей массы тела, при этом их питание продолжало оставаться высококалорийным, как и у второй группы. Более того, SLU-PP-332 повысил показатели выносливость грызунов.

Впоследствии они смогли пробежать на 45% большее расстояние. Побочных эффектов от использования препарата пока не обнаружено.

Следующим шагом в исследовании будет тестирование на людях. Для этого лекарство выпустят в виде таблеток.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как похудеть без диет и тренировок.

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.00
0.50 102.10
0.12
Два волшебных дня: когда делать денежную стрижку в октябре 2023

Последние новости

15:34
Минобороны РФ сообщило о девяти групповых ударах по складам боеприпасов ВСУ
15:24
Украинцам разрешили въезжать в Россию без виз
15:20
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Арсения из Екатеринбурга
15:19
В Госдуму внесен проект об увеличении МРОТ в следующем году
14:53
«Героизм в прямом смысле слова»: Путин о бое в районе Урожайного
14:27
Сначала в купальнике, теперь просто голая: Бритни Спирс показала откровенное видео

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России