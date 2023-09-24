Быстро, но рискованно. Врач рассказал, как похудеть без диет и тренировок

В считанные месяцы хирургические процедуры помогают сбросить десятки килограммов.

Чудесные способы похудения звезд без ограничений в еде и изнурительного спорта на деле часто оказываются банальной операцией по уменьшению желудка — гастрошунтированию. Российский комик Александр Морозов (он, кстати, не скрывал вмешательства) сбросил таким методом 80 килограммов. Как рассказал журналистам издания aif.ru диетолог-гастроэнтеролог Сергей Морозов, талия после операции действительно появляется очень быстро, однако риски нельзя недооценивать.

Эксперт отметил, что самым здоровым способом похудеть по-прежнему остается индивидуальная диета и физическая активность. Хирургические методы показывают хорошие результаты в плане снижения веса и даже, по некоторым данным, уменьшают смертность из-за диабета. Но это не значит, что любой человек может с порога клиники получить одобрение врача на операцию. Важно, чтобы здоровье было достаточно крепким, иначе пациент ставит под удар свою жизнь.

«Важно оценивать исходное состояние человека, в том числе состояние желудка и пищевода. Пищевода даже особенно, потому что, уменьшая объем желудка, мы можем вызвать появление или обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (Когда съеденное из желудка выбрасывается обратно в пищевод)», — говорит врач.

Кроме того, маленькие порции пищи после вмешательства могут спровоцировать дефицит необходимых организму питательных веществ. А перемены, между прочим, необратимы. Методы наложения бандажа или введения баллона в желудок также эффективны, много съесть после операции невозможно, и процесс похудения запускается неизбежно. Но после на внутренних органах могут образоваться пролежни, и инородное хирургическое приспособление придется извлекать. Это уже не так опасно, как отрезание части желудка, но не обходится без стресса для организма.

«В клинических исследованиях доказано: если человек резко снижает вес, это может приводить к формированию желчнокаменной болезни и развитию холецистита… Организм человека не успевает адаптироваться, это большая нагрузка… Рациональным считается, если человек постепенно снижает вес в пределах трех килограммов за месяц», — отметил доктор.

Так что физическая активность и диета хоть и долгий путь, но наиболее безопасный и обеспечивающий самый стойкий эффект в будущем, заключил эксперт. И меньше риск резко снова набрать вес. Ранее 5-tv.ru разбирался, почему миру грозит ожирение и как этого избежать.