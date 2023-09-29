Знаменитую турецкую актрису Феттахоглу нашли мертвой в парке после дня рождения

|
Евгения Элинова
Евгения Элинова 36 0

Звезду турецких сериалов Феттахоглу нашли мертвой в парке Стамбула

Знаменитую турецкую актрису Феттахоглу нашли мертвой в парке после дня рождения

Фото: Instagram* / eclipsnf

Читайте нас в: Дзен Новости

Что произошло с молодой красавицей и кто виноват в трагедии?

В одном из парков Стамбула 27 сентября было обнаружено тело турецкой актрисы Седы Феттахоглу. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Прохожий, который нашел знаменитость, сразу вызвал полицию. По предварительным данным, она могла свести счеты с жизнью.

Сейчас загадочные обстоятельства смерти звезды выясняются. Известно, что буквально накануне Феттахоглу отпраздновала свой день рождения — ей исполнилось 44 года.

Актриса обрела известность благодаря участию в таких проектах, как «Пусть дети не слышат», «Материнская магия» и «Жена прокурора». Поклонники выразили соболезнования ее близким и родным и пожалали им сил, которые помогут справиться с трагедией.

«Какое горе! Очень любил сериалы с ней!»;

«Страшная новость! Почему все так несправедливо?»;

«Ты навсегда останешься в наших сердцах!» — сожалеют пользователи соцсетей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.41
0.41 103.16
1.06
Два волшебных дня: когда делать денежную стрижку в октябре 2023

Последние новости

21:36
Спустя 27 лет: в Лас-Вегасе задержали предполагаемого убийцу рэпера Тупака Шакура
21:25
82 года трагедии Бабьего Яра: от рук фашистов погибли более 33 тысяч человек
21:15
«Титановая пластина и пять винтов»: Кристина Асмус перенесла тяжелую операцию
21:06
Мишустин освободил Дмитрия Кима от должности замминистра цифрового развития
20:58
Ни один «заяц» не проскочит: в троллейбусах Петербурга появилась система учета безбилетников
20:49
На любой кошелек: ТОП-9 подарков на День матери

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России