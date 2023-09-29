Знаменитую турецкую актрису Феттахоглу нашли мертвой в парке после дня рождения

Что произошло с молодой красавицей и кто виноват в трагедии?

В одном из парков Стамбула 27 сентября было обнаружено тело турецкой актрисы Седы Феттахоглу. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Прохожий, который нашел знаменитость, сразу вызвал полицию. По предварительным данным, она могла свести счеты с жизнью.

Сейчас загадочные обстоятельства смерти звезды выясняются. Известно, что буквально накануне Феттахоглу отпраздновала свой день рождения — ей исполнилось 44 года.

Актриса обрела известность благодаря участию в таких проектах, как «Пусть дети не слышат», «Материнская магия» и «Жена прокурора». Поклонники выразили соболезнования ее близким и родным и пожалали им сил, которые помогут справиться с трагедией.

«Какое горе! Очень любил сериалы с ней!»;

«Страшная новость! Почему все так несправедливо?»;

«Ты навсегда останешься в наших сердцах!» — сожалеют пользователи соцсетей.

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