Взрыв произошел в мечети в Пакистане, под обломками могут быть до 40 человек

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 41 0

Сообщается и о первых погибших. Что еще известно?

Взрыв произошел в мечети в Пакистане, под обломками могут быть до 40 человек

Фото: www.globallookpress.com / x99

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Взрыв произошел в одной из мечетей Пакистана, который привел к обрушению крыши. Об этом пишут местные СМИ.

По данным газет, под обломками могут находиться от 30 до 40 человек. Сообщается и о том, что в результате могли погибнуть два человека, а пять, предварительно, получили травмы.

Известно, что мечеть находится рядом с полицейским участком в пакистанском городе Хангу, расположенном в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Взрыв произошел в момент пятничной молитвы.

Ранее 5-tv.ru приводил новые подробности о разрушительном взрыве на складе в Ташкенте.

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