«На текущий момент»: S7 Airlines назвала причину задержек рейсов

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 9 0

S7 Airlines объяснила задержки рейсов ожиданием разрешения властей

«На текущий момент»: S7 Airlines назвала причину задержек рейсов

Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Minich

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Пассажирам предлагают альтернативные варианты перелетов.

Рейсы авиакомпании S7 Airlines задерживаются из-за ожидания разрешения властей России на выполнение ряда международных рейсов. Об этом сообщают «Известия».

«На текущий момент до 00:00 30 сентября по московскому времени перенесены вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч», — говорится в сообщении.

Перевозчик завил, что пассажирам продолжают оказывать все необходимые услуги: горячее питание и размещение в гостиницах. При наличии возможности им предлагаются альтернативные варианты перелетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России упростят требования к сбору данных о пассажирах. Российские власти обяжут авиакомпании собирать больше данных при бронировании билетов. Вся полученная информация будет храниться в специальной автоматизированной системе.

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