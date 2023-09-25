Затронет каждого: в России упростят требования к сбору данных о пассажирах

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Алина Крылова
Алина Крылова 40 0

«Известия»: авиакомпании станут требовать больше данных о пассажирах

Затронет каждого: в России упростят требования к сбору данных о пассажирах

Фото: www.globallookpress.com / Omar Marques / Sopa Images

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Как изменения скажутся на информационной безопасности клиентов компаний?

Российские власти обяжут авиакомпании собирать больше данных о пассажирах при бронировании билетов. Вся полученная информация будет храниться в специальной автоматизированной системе, проясняют «Известия».

Журналистам приближенный к ситуации источник рассказал, что изменения, связанные с информационной безопасностью, затронут каждого пассажира. Главным приоритетом станут данные о способе оплаты билета и багаже. Окончательный перечень необходимой информации будет утвержден позже.

Сейчас эта система сохраняет и обновляет данные о ФИО пассажира, дате рождения, номере паспорта, по которому оформлялась бронь, пунктах вылета и прилета пассажира, дате поездки, гражданстве и номере телефона. Не исключено, что впоследствии пассажиры вынуждены будут рассекретить заветные номера своих банковских карточек.

Также это могут быть данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании. В качестве одного из основных пунктов рассматривают фиксацию данных о багаже и попутчиках.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России ужесточат требования к внешнему виду новостроек.

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