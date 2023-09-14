«Стала нацистской»: как Эстония исполняет запрет ЕК на въезд россиян на своих авто

Страны Прибалтики отозвались на решение Евросоюза не пускать жителей РФ на машинах с российскими госномерами.

Евросоюз запретил жителям России пересекать границу со странами ЕС на своих автомобилях, а также привозить свои смартфоны и даже косметику. При этом в документе указано, что каждое государство само решит, как исполнять этот запрет. Как рассказал финский журналист Кости Хейсканен, в Эстонии запрет решили исполнять в полной мере.

По словам журналиста, в то время как Финляндия, взяв паузу, все-таки решила пускать россиян и не конфисковать средства передвижения, то Эстония в этом вопросе пошла дальше.

«Заявление главы МВД Эстонии о том, что у россиян надо отбирать машины и надо заставить их перерегистрировать, показывает тот момент, что в европейском сообществе каждая страна может делать все, что хочет», — считает Хейсканен.

По словам журналиста, если Эстония всегда была русофобной, то теперь ее смело можно называть нацистской и фашистской. А как иначе характеризовать такие призывы, если граждане на авто с российскими регистрационными номерами попадают в другую, «особенную» очередь?

Такое отношение, как отмечает журналист, показывает, что Евросоюз дошел до того, что готов сражаться с обычными гражданами России. Что касается автомобилей, Хейсканен добавляет, что на территории стран ЕС всегда было много машин с российскими госномерами.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит на границе России и Эстонии после нового указа ЕК.