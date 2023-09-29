Сергей Шойгу встретился с министром обороны Южного Судана

Министерство обороны РФ сообщило, что 29 сентября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу встретился с коллегой из Южного Судана Чол Тон Балоком. На двусторонней встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, а также общие перспективы в оборонной сфере.

«Стороны отметили важность партнерства между военными ведомствами России и Южного Судана для обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Африке, а также договорились о дальнейших совместных шагах по развитию двусторонних отношений в военной области», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шойгу посетил ракетный завод в Подмосковье. Создание новейших образцов там уже поставлено на поток.