Сергей Шойгу встретился с министром обороны Южного Судана

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 19 0

Министры обсудили развитие двусторонних отношений между странами.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министерство обороны РФ сообщило, что 29 сентября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу встретился с коллегой из Южного Судана Чол Тон Балоком. На двусторонней встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, а также общие перспективы в оборонной сфере.

«Стороны отметили важность партнерства между военными ведомствами России и Южного Судана для обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Африке, а также договорились о дальнейших совместных шагах по развитию двусторонних отношений в военной области», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шойгу посетил ракетный завод в Подмосковье. Создание новейших образцов там уже поставлено на поток.

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