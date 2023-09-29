«Титановая пластина и пять винтов»: Кристина Асмус перенесла тяжелую операцию

Недавно получила перелом ноги со смещением.

Актриса Кристина Асмус получила сложный перелом ноги, который требовал хирургического вмешательства. Эмоциональное сообщение, наполненное досадой и горечью, звезда оставила накануне в соцсетях. Однако сегодня оказалось, что операция была еще неделю назад. Звезда рассказала, что ей прооперировали левую стопу.

Теперь у нее там титановая пластина и пять винтов. Несмотря на то, что операция была непростой, закончилась она успешно.

«Правда, как я выдержала первые двое суток после нее — шок до сих пор… Рвало 15 часов подряд, температура под 40, и это плюсом к отходняку после анестезии, адовой боли в ноге, отсутствию чувствительности, уколам в живот, невозможности заснуть даже на 20 минут и прочим послеоперационным прелестям», — рассказала звезда сериала «Интерны».

По словам актрисы, она два дня «питалась» исключительно капельницами. Также звезда выразила благодарность врачам и тем, кто поддерживал ее и был рядом в непростой для нее период.

Инцидент произошел со звездой во время участия в киносъемках в Выборге. Актриса играла сцену из фильма, в ходе которой должна была высоко подпрыгнуть. Это действие и оказалось роковым.

Фанаты волнуются насчет происходящего и поддерживают кумира.

«Крисс, ну ты это, береги себя»;

«Титановая женщина»;

«Выздоравливай скорее», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Асмус оказалась в инфекционной больнице. Лишь недавно актриса нашла в себе силы рассказать, что с ней произошло.

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