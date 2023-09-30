Беспокойства без причины: о каком психическом расстройстве говорят навязчивые мысли

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 959 0

Психиатр Каторгин: навязчивые мысли — признак шизофрении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simone Brandt; 5-tv.ru

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Иногда против собственной воли в сознание человека вторгаются тревожные чувства. О чем это может сигнализировать?

Навязчивые мысли могут быть симптомом нескольких психических расстройств. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал врач-психиатр Владимир Каторгин.

По словам эксперта, они могут свидетельствовать об обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР). Также навязчивые мысли могут быть симптомом шизофрении.

«Здесь надо разбираться. Только ли это навязчивые мысли, или это могут быть мысли-голоса? Для этого нужно, чтобы врач-психиатр определился с диагностикой и лечением», — отметил эксперт.

Если речь идет о невротическом расстройстве, тревожном расстройстве, депрессии, то нужна психотерапевтическая работа. Но поставить точный диагноз способен только психиатр. В некоторых случаях речь может идти о медикаментозной терапии. Каторгин добавил, что важно не запускать болезнь.

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