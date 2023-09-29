Болезнь симулянтов? Что такое ипохондрия и чем она опасна

Почему человек становится таким и как быть, если это — ваш близкий?

Ипохондрия — это психическое расстройство, однако в последнее время это слово утратило свое истинное значение. Один человек может в шутку назвать другого ипохондриком за чрезмерную озабоченность своим здоровьем: сдает анализы без видимых на то причин, ищет в интернете свои симптомы и уже прощается с жизнью.

Но это слово на самом деле скрывает в себе настоящий и довольно непростой диагноз, который требует профессионального лечения. Этому расстройству подвержены и мужчины, и женщины, причем чаще всего в зрелом возрасте: от 35 до 60 лет.

Так почему же человек становится ипохондриком? Как быть, если это — твой близкий?

Причины ипохондрии

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Специалисты выделяют несколько самых частых причин расстройства:

чрезмерная опека в детстве;

личностные особенности;

стресс;

психические заболевания;

нарушения в головном мозге.

При чрезмерно опекающих родителях ребенок с ранних лет привыкает к тому, что состояние собственного здоровья должно вызывать тревогу, ведь мама постоянно одевала его в самую теплую одежду даже ранней осенью, водила к врачу после одного чиха и кормила только полезной едой. Такая модель поведения передается ребенку, и в будущем он уже сам так же относится к своему здоровью.

Бывает, что человек сам по себе мнительный и впечатлительный, и на фоне этого у него может развиться ипохондрия. Но иногда виной всему и стрессовая ситуация из прошлого: перенесенное тяжелое заболевание, смерть близкого человека из-за болезни.

Ипохондрия также может быть следствием другого психического расстройства, такого как шизофрения или тяжелая депрессия. Либо причина кроется еще глубже — в головном мозге или периферических нервах. В таких случаях человек ощущает нормальные реакции тела как патологические.

Признаки ипохондрии

Обнаружить расстройство у себя или другого человека можно по нескольким симптомам. Так, ипохондрик часто подозревает у себя тяжелые заболевания, даже если они не подтверждаются анализами. При этом посещать врача он будет чуть ли не каждую неделю.

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Также такой человек будет воспринимать незначительные ощущения как сильную боль: тут колет, здесь тянет, там немеет. Порой ипохондрики испытывают так называемые висцеральные галлюцинации. Из-за них человек думает, что в его теле обитают живые существа, которые шевелятся под кожей и двигаются по венам.

Внешне больной становится апатичным и подавленным, постоянно боится смерти, онкологии и других страшных заболеваний. Он без остановки проверяет свой пульс, ищет опухоли на теле, прислушивается к дыханию. Вскоре он может перестать выходить на улицу, так как там микробы, и отказаться от любой активности, дабы так может получить сердечный приступ.

Как избавиться от ипохондрии?

Этим расстройством занимается психиатр или психотерапевт. Пациенту могут помочь как простые сеансы психотерапии, так и специальные препараты — все зависит от тяжести заболевания.

Самое сложное — признать болезнь и пойти на лечение. Зачастую ипохондрики отрицают, что имеют какие-то проблемы с психикой, и не хотят идти к психиатру. В таких случаях помогает помощь родных и близких.

Как помочь ипохондрику?

надо осознать и принять то, что человек болен, а не просто просит внимания;

выслушайте его жалобы без недовольства и насмешек;

предложите посмотреть фильм или погулять, отвлеките его от навязчивых мыслей;

чаще привлекайте такого человека к домашним делам и не забывайте благодарить за помощь;

аккуратно уговорите сходить к врачу-психиатру, мотивируя это тем, что специалист поможет разобраться со здоровьем и всеми волнующими проблемами.

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