Спасет не только от гастрита: в лечении каких болезней поможет рис

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 1 0

Нутрициолог Биткова: рис помогает предотвратить развитие болезни Паркинсона

Спасет не только от гастрита: в лечении каких болезней поможет рис

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Эту крупу обожают в Китае. И не зря. Она оказывает благоприятное воздействие на организм человека.

Врач-нутрициолог Ксения Биткова рассказала, что рис помогает предотвратить развитие болезни Паркинсона и деменции. Эксперт отметила в беседе с NEWS.RU, что продукт в высшей степени несет пользу сердцу из-за повышенного содержания калия.

Полезен рис и людям, страдающим от гастрита. Более того, продукт рекомендуется употреблять и при остром приступе панкреатита. А большой процент содержания сложных углеводов — около 80% — делает рис незаменимым блюдом для спортсменов перед изнурительными силовыми тренировками.

Белковые аминокислоты в крупе способствуют укреплению центральной нервной системы и повышению выработки ферментов и гормонов. Если регулярно есть блюда из риса, есть шанс избавиться от угрей, фурункулов, прыщей и некоторых других неприятных кожных заболеваний.

Калий и магний в продукте нужны для разжижения крови, чтобы избежать образования тромбов или бляшек, объясняет специалист.

Отвар из риса также помогает при поносе, восполняя необходимые витамины и минералы в организме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты можно и нельзя есть осенью.

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