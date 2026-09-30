«Становится уязвимым»: почему нельзя чистить зубы сразу после завтрака

Чистка зубов после завтрака повреждает эмаль

Если чистить зубы сразу после завтрака, то можно повредить эмаль. Об этом изданию Life.ru рассказал продуктовый менеджер зубных щеток Ли Шэньхан.

«Механическое воздействие на зубы сразу после еды может привести к стиранию эмали. После завтрака, особенно если в нем были молочные продукты или фрукты, во рту возникает кислая среда. Из-за нее верхний слой эмали временно становится мягким и уязвимым. Если начать чистить зубы в таком состоянии, то высок риск стереть их поверхность», — объяснил эксперт.

Еще одно последствие — микротрещины. В такой ситуации в них быстрее накапливается налет, а это создает условия для развития кариеса. Со временем зубы начинают острее реагировать на холодное и горячее. При этом их чувствительность нельзя игнорировать. Она может развить эрозию эмали, и защитная оболочка зубов истончается.

Чтобы снизить риск повреждений, специалист рекомендует чистить зубы до завтрака. Паста с фтором способствует формированию защитного слоя на зубах. А после еды достаточно прополоскать рот водой.

Если все же есть необходимость провести гигиенические процедуры после завтрака, то нужно подождать минимум 30 минут. А если в состав блюда входили кислые продукты, то увеличить время ожидания необходимо до часа.

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