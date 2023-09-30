«От них шарахаются»: Салтыкова объяснила причину одиночества красивых женщин

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 16 0

Певица Салтыкова: высокие требования мешают найти любовь

«От них шарахаются»: Салтыкова объяснила причину одиночества красивых женщин

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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По мнению исполнительницы, раньше было проще наладить личную жизнь.

Почему красивым женщинам сложно найти любовь? Певица Ирина Салтыкова ответила на этот вопрос в ходе интервью на одном из YouTube-каналов.

«Красивая женщина, не могу сказать, что несчастна, но девчонки молодые чем красивее, тем сложнее им найти парня, может быть требования у них высокие, или парни боятся их, шарахаются, нужно быть очень смелым, чтобы подойти», — отметила исполнительница.

Экс-солистка группы «Мираж» также добавила, что ее поколению повезло, все тогда было проще.

«Тогда еще не так мешали шальные деньги, мы влюблялись, смогли испытать настоящую любовь, мы счастливые люди. Сейчас мне кажется, исключения всегда есть, но основная масса, конечно, страдает», — поделилась мнением артистка.

Салтыкова привела в пример своего сорокалетнего неженатого водителя. Певица не верит, что ему никто не нравится.

«Как так, не может такого быть. Требования и деньги мешают всем, сложно сейчас влюбиться и найти любовь, особенно в больших городах», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Салтыкова набросилась на хирурга за разоблачение ее операций.

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