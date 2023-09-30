В Санкт-Петербурге завершился мотосезон

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Байкеры показали свои умения по управлению двухколесным транспортом. Как это было?

В Санкт-Петербурге завершился мотосезон

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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В Санкт-Петербурге официально завершился мотосезон. Фестиваль «МотоГТО» состоялся у станции метро «Зенит».

В рамках мероприятия состоялись парад мотоциклов и показательные выступления его участников. Также байкеры смогли проверить свою выносливость на состязаниях «Готов к труду и обороне».

Кроме того, для гостей фестиваля выступили различные музыкальные коллективы.

Мотосезон завершился и в столице России. 23 сентября в Москве колонна мотоциклистов проехала от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Байкеры проехали в общей сложности 31 километр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как школьники из Донбасса посетили чемпионат РФ по мотогонкам.

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