Незабываемые эмоции: школьники из Донбасса посетили чемпионат РФ по мотогонкам

Власти Санкт-Петербурга организовали запоминающиеся каникулы для школьников из Донбасса. Дети получили возможность посетить один из лучших автодромов планеты и из первого ряда увидеть, как мотогонщики покоряют трассу на скорости в шестьсот километров в час, как резко входят в виражи под рев моторов и визг раскаленной резины. А потом еще и сфотографироваться с лучшими пилотами России. Своими впечатлениями дети из новых регионов поделились с корреспондентом «Известий» Екатериной Моран.

Последние минуты до старта. Олег Давыдов дотошно осматривает байк: в шоссейно-кольцевых гонках мелочей не бывает. Все детали нестандартные — кастомные. Но, за 15 лет, говорит Олег, научился перебирать мотоцикл, что называется, с закрытыми глазами и подгонять под себя.

«Здесь заменено все. Доработан двигатель, выхлопная система, тормозная. Он принципиально отличается от того мотоцикла, который можно купить в магазине. Он специально подготовлен для спорта», — пилот класса «Superbike» Олег Давыдов.

Тщательно подготовить нужно не только технику, но и себя. Средний пульс у спортсмена во время заезда — 200 ударов в минуту, а на некоторых поворотах гонщики испытывают перегрузки в 3-4G.

Самое интересное — усиленная тормозная система. Ее уникальность в том, что она способна выдерживать большие температурные нагрузки. А еще благодаря ей мотоцикл с 300 километров в час до 60 может замедлиться менее чем за три секунды.

Шоссейно-кольцевые мотогонки LAVR Motoring собрали 150 российских пилотов — самых быстрых, опытных и техничных. Голоса болельщиков заглушает лишь рев мотоциклов. Борьба идет за доли секунды.

В главном зачете Superbike быстрее всех к финишу пришел Артем Мараев. Гонщику еще нет двадцати лет, но он уже вывел формулу успеха: кроме умения быстро ездить нужно умение быстро оценивать меняющиеся обстоятельства.

«Температура трека выросла, мы не ожидали, под конец перегрелось заднее колесо, приходилось избегать скольжения, из-за этого темп упал на секунду», — рассказал победитель гонки в классе Superbike Артем Мараев.

Почетные гости соревнований — дети из новых регионов нашей страны. Донбасских школьников пригласили провести летние каникулы власти Петербурга, а совершить путешествие в мир гонок — фонд помощи Детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ». За все лето автодром «Игора Драйв» посетили уже более 500 детей.

«Это достаточно серьезная цифра, и мы очень рады, что так много детей получили возможность своими глазами увидеть автодром международного уровня. Эмоции, впечатления, которые у них были, говорят сами за себя. Дети в восторге. Конечно, их все это впечатляет, все это остается в памяти, поскольку мы готовили насыщенную программу каждый раз, в рамках которой мы знакомили их с автодромом изнутри, узнавали про все технические нюансы», — рассказала директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Валерия Бочарова приехала из Мариуполя, признается: соревнования такого масштаба видит впервые.

«Это просто незабываемые эмоции. Куча ярких мотоциклов, которые просто забыть нельзя. Я очень рада, что я побывала на таком мероприятии. Спасибо большое!» — не может скрыть восхищение Валерия Бочарова.

Ребятам представилась возможность не только заглянуть за кулисы грандиозного соревнования и посмотреть байки, но и самим почувствовать себя пилотами.

«Больше всего понравилось, как мы сюда ехали. Эти шикарные виды. Как мы сюда заезжали. Столько машин прикольных было. Успел сфоткаться со всеми! Ну, нет, еще осталась парочка. Ну, я успею еще с ними сфотографироваться», — делится Николай Гальченко.

Ну, и куда без автографов. Можно даже пообщаться с победителями и узнать секреты их мастерства. Этого ребята ждали больше всего.

Еще одним сюрпризом для школьников стала экскурсия по автодрому «Игора Драйв» и его трассам. Всего их десять: для авто- и мотоспорта. Все построены с использованием самых передовых технологий в соответствии с мировыми стандартами.

Заключительные два старта шоссейно-кольцевых мотогонок — LAVR Motoring пройдут в Москве через неделю и в Грозном в сентябре. А пока школьники возвращаются к себе домой — счастливые и с новыми впечатлениями.