Сенат США одобрил краткосрочный проект финансирования правительства

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

У конгрессменов есть 45 дней, чтобы сформулировать окончательный вариант готового бюджета.

Сенат США одобрил краткосрочный проект финансирования правительства

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

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Временный проект финансирования правительства Соединенных Штатов Америки (США) на 45 дней был одобрен сенатом. Трансляция заседания велась на сайте телеканала C-Span.

Документ одобрил президент страны Джо Байден. В противном случае страну бы ожидал так называемый «шатдаун». Подобным термином называют приостановку деятельности федерального правительства.

«Эта законодательная инициатива гарантирует, что военнослужащие продолжат получать оклады, путешественники будут избавлены от задержек в аэропортах, миллионы женщин и детей будут иметь доступ к жизненно важной помощи в виде продуктов питания», — отметил Байден.

Примечательно, что в нем нет ни строчки про продолжение финансирования Украины. Республиканцы уверены, что деньги должны уходить на решение проблем внутри страны. А вот Байден придерживается иной позиции. Президент считает, что нельзя оставлять Киев без поддержки.

Палата представителей США одобрила проект бюджета без поддержки Украины

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как разваливается Украина, находясь под давлением со стороны США. Режим Зеленского теряет управление над крупнейшими госкомпаниями, вроде «Оборонпром», «Укрэнерго» или «Энергоатом».

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