Палата представителей США одобрила проект бюджета без поддержки Украины

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Документ направлен на рассмотрение в сенат.

Палата представителей США одобрила проект бюджета без поддержки Украины

Фото: www.globallookpress.com / Greg Nash - Pool via CNP

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Краткосрочный проект финансирования правительства Соединенных Штатов Америки (США) на 45 дней, предложенный Республиканской партией, был утвержден палатой представителей. Трансляция голосования велась на канале C-Span.

Документ поддержали две трети конгрессменов, сейчас он направлен для утверждения в сенат. Новый план бюджета не предусматривает финансовую помощь Украине.

Окончательно проект должен быть согласован к 7:00 утра 1 октября. Тогда документ попадет на подпись к президенту страны Джо Байдену. В противном случае США ждет так называемый «шатдаун». Этим словом называют приостановку работы правительства.

Шатдаун неизбежен? Конгресс не утвердил проект финансирования правительства США

Ранее 5-tv.ru сообщал о причинах отказа от оказания помощи Украине. Как заявил конгрессмен Том Коул, средства должны направляться на нужды США. К примеру, в документ внесен пункт о выделении денег на ликвидацию стихийных бедствий.

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