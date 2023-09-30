Палата представителей США одобрила проект бюджета без поддержки Украины

Краткосрочный проект финансирования правительства Соединенных Штатов Америки (США) на 45 дней, предложенный Республиканской партией, был утвержден палатой представителей. Трансляция голосования велась на канале C-Span.

Документ поддержали две трети конгрессменов, сейчас он направлен для утверждения в сенат. Новый план бюджета не предусматривает финансовую помощь Украине.

Окончательно проект должен быть согласован к 7:00 утра 1 октября. Тогда документ попадет на подпись к президенту страны Джо Байдену. В противном случае США ждет так называемый «шатдаун». Этим словом называют приостановку работы правительства.

Шатдаун неизбежен? Конгресс не утвердил проект финансирования правительства США

Ранее 5-tv.ru сообщал о причинах отказа от оказания помощи Украине. Как заявил конгрессмен Том Коул, средства должны направляться на нужды США. К примеру, в документ внесен пункт о выделении денег на ликвидацию стихийных бедствий.