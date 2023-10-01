Ужасная тенденция: все больше молодежи умирает от ранней онкологии

Почему так много людей до 50 «зарабатывают» себе онкологические заболевания?

Все чаще онкологическими заболеваниями начинают страдать молодые люди. На это указывает глобальное исследование, опубликованное в журнале BMJ Oncology. С 1990 по 2019 года собирались анализы у пациентов до 50 лет. И в 2019 на 79% больше заболевших, чем в 1990.

Также за этот период увеличилось количество смертей от ранней онкологии. Для женщины самые опасные виды болезни — это рак молочных желез, а для мужчин — рак легких. Смертность чаще поднимается в тех странах, где у населения маленький или средний доход.

До сих пор не понятно, почему молодые начинают страдать от рака. Иногда это происходит на фоне генетических заболеваний. Но это малая часть случаев. Рак развивается из-за плохого питания, вредных привычек, недостатка физической нагрузки и лишнего веса. Возможно, что молодым людям чаще свойственны эти пункты.

Но рак можно предотвратить или, по крайне мере, обнаружить его на ранней стадии. Для этого нужно регулярно проходить диспансеризацию, отказаться от вредной еды, сигарет и сократить количество спиртного. Также не стоит злоупотреблять с загаром. Для того чтобы обезопасить свой организм, нужно стараться держать себя в здоровой форме. А в случае появления подозрительных синдромов сразу же обращаться к врачу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выпустили препарат от рака с эффективностью до 100%.