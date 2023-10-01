Убийцы на подоконнике: ТОП самых опасных домашних растений для людей и животных

Какие домашние цветы угрожают здоровью?

Многие люди предпочитают выращивать домашние растения в своих квартирах или на дачных участках. Но не все знают, что с виду безобидный цветочек может скрывать в себе токсичный яд. 5-tv.ru собрал подборку самых опасных домашних растений для людей и животных.

Плющ

Это растения украшает очень много квартир. Но некоторые даже не подозревают о том, что плющ очень опасен для человека. В стеблях и листьях этого цветка содержится ядовитый сок. Если он попадет в рот, то тошнота обеспечена.

Плющ. www.globallookpress.com / Vadim Nekrasov

Азалия

Азалия. www.globallookpress.com / imagebroker/Arco Images / Huette

Этот с виду красивый цветок несет большую опасность для взрослых людей с аллергией, а также для детей. Листья этого растения токсичны. Если его сок попадет внутрь пищеварительного тракта, то это может привести к сильным головным болям и тошноте.

Цикламен

Цикламен. www.globallookpress.com / imagebroker/reg

Яркий и элегантный цветок хоть и является очень красивым, но отнюдь не безопасным. В каждой части этого растения содержится ядовитый сок. А самая большая концентрация токсичного вещества находится в клубнях. Если вдруг сок цикламена попадет на кожу, то это однозначно приведет к ожогу. В этом случае нужно промыть чистой водой пострадавшие места.

А вот если сок попал в желудок, то нужно срочно бежать к врачу.

Фикус

Фикус. © РИА Новости / Кирилл Каллиников



Это растение содержат в своих домах большое количество домохозяек. Но фикус может вызвать аллергию. Особенно для людей будет опасен контакт с поврежденными листьями и стеблями.

Спатифиллум

Спатифиллум. www.globallookpress.com / W. Layer

В этом цветке имеются кристаллы, которые могут поцарапать слизистую. Это может привести к отеку губ и горла. Начнется активное слюноотделение, а глотать будет тяжело.

Все перечисленные растения опасны для людей, но многие держат дома домашних питомцев, которым бывает максимально сложно сдержать свое любопытство и не попробовать на вкус какой-нибудь новый цветок. И это может быть смертельно опасно для них.

Декоративный перец

Это растение выглядит очень нарядно. Но животные могут не сдержаться перед соблазном попробовать его. А ведь листья, стебли и незрелые перцы этого растения ядовиты.

Декоративный перец. www.globallookpress.com / Alexander Legky, Alexander Legky

Молочай

Сок, который находится в листьях этого растения, попадая в рот, может вызвать сильные ожоги и жжение. А также неминуемы проблемы с желудком. Поэтому этот цветок не рекомендуют выращивать в доме с животными.

Молочай. www.globallookpress.com / Sergei Zaitsev

Диффенбахия

Если питомец надкусит лист этого растения, то ему не поздоровится. От этого цветка начнутся головокружение и тошнота. А одна из главных проблем заключается в том, что диффенбахия почему-то очень сильно привлекает животных.

Диффенбахия. www.globallookpress.com / R. Koenig

Филодендрон

Этот цветок опасен для людей и для животных. Он содержит ядовитый сок. Но для собак и кошек токсичное вещество вдвойне опаснее.

Филодендрон. www.globallookpress.com / A. Jagel

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