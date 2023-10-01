Ядерные установки и баллистические ракеты: зачем Ирану база в Антарктиде?

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Для Ирана представляется стратегически важным строительство базы в Антарктиде

Ядерные установки и баллистические ракеты: зачем Ирану база в Антарктиде?

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Supreme Leader'S Office

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Какую «практичность» видит Исламская республика?

Иран увидел стратегическую необходимость в строительстве базы в Антарктиде, сообщает агентство Pars Today. Командующий Военно-морскими силами Ирана Шахрам Ирани объяснил, почему это важно для страны в военном смысле.

По словам командующего, Южный полюс является «лучшим штабом» для управления баллистическими ракетами. Полярное плато Антарктиды, уточнил он, напрямую связано с побережьем Макрана, поэтому прибывание там станет «практичным».

«Необходимо обеспечить базу с точки зрения создания конструкции, холода, тепла и коммуникаций», — приводит слова Ирани сайт EADaily.

Военный пояснил, что для этого также необходимо обеспечить корпуса кораблей ледокольным оборудованием. По его словам, для этих целей силовые установки судов обычно являются ядерными.

Иране также отмечал, что Ирак намерен в будущем поднять свое знамя над Антарктидой. На континенте уже есть имущество республики, а в планах — строительство собственной научно-исследовательской станции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина попросила у Запада ракеты для атак на заводы в Иране и Сирии.

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