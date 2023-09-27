Власти Украины просят западных союзников поставить им дальнобойные ракеты, которыми они смогут поразить объекты на территории России, Ирина и Сирии. Об этом пишет издание The Guardian.

Авторы материала сообщают, что киевский режим в конце лета представил странам G7 документ, в котором были изложены предложения к союзникам. Украинская сторона попросила Запад поставить ей ракеты дальнего радиуса действия. Нужны они Киеву «для ударов по фабрикам» в Иране и Сирии, на которых производят беспилотники.

«А также по потенциальному производственному объекту в Российской Федерации», — написано в статье.

Киев мотивировал свое предложение тем, что на указанных заводах якобы производятся дроны, которые использует российская армия в зоне СВО. Киевский режим подтвердил готовность насести удары по производствам, если в его руках окажется соответствующее оружие.

Примечательно, что в России и Иране неоднократно отрицали подобные заявления.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине затаили обиду на США после предъявления списка необходимых реформ.