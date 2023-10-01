США вошли в тройку основных покупателей российских удобрений в 2023 году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Основными покупателями удобрений РФ стали Бразилия, Индия и США

США вошли в тройку основных покупателей российских удобрений в 2023 году

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

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В первом полугодии отечественные компании поставили удобрения в 57 стран.

Россия в период с января по июнь текущего года экспортировала удобрений на сумму порядка 6,6 миллиарда долларов на мировой рынок. При этом в тройку самых крупных покупателей вошли Бразилия, Индия и США. Соответствующие расчеты представило агентство РИА Новости.

Аналитики собрали данные платформы ООН Comtrade. Из них следует, что за первые шесть месяцев 2023 года продавцы удобрений из РФ поставили свой товар в 57 стран. При этом Бразилия закупила удобрений на 1,9 миллиарда долларов, Индия — на 1,3 миллиарда долларов, а Штаты — 890 миллионов долларов.

На четвертом и пятом месте рейтинга покупателей отечественных удобрений расположились Китай и Мексика, соответственно. Пекин заплатил за продукцию 632 миллиона долларов, а Мехико — 429 миллионов долларов. В десятку основных потребителей вошли также Турция, ФРГ, Сербия, Франция и Казахстан.

Агентство также отмечает, что за весь 2022 год РФ поставила на мировой рынок удобрения на сумму 19,295 миллиарда долларов. Это в 1,5 раза превысило выручку предшествующего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна из России в Африку.

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