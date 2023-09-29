«Фигура дедушки»: у Волочковой заподозрили наличие опасного заболевания

Танцовщица показала свою фигуру — почему подписчики ее не оценили?

Балерина Анастасия Волочкова решила порадовать подписчиков очередной фотографией. В этот раз она позировала перед зеркалом в желтом наряде.

Но комментаторы не оценили образ артистки и начали ставить ей диагнозы. Артистка сделала фотографию перед тем, как поехать на съемки.

На кадрах видно, что сейчас Волочкова очень стройная — она призналась, что ей нравится своя фигура. Также бывшая прима Большого театра рассказала, как добилась таких результатов.

«Секрета нет никакого. Все просто. Много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив», — написала звезда.

Волочкова с каждым днем все стройнее. Instagram* / volochkova_art

Но не всем подписчикам понравился внешний вид балерины. Многие стали критиковать фигуру Волочковой, а также ставить свои диагнозы в комментариях.

«Это называется анорексия, надо срочно остановиться»;

«С каждым днем все ближе к мумии»;

«Отсутствие еды — это уже расстройство пищевого поведения. Не надо это пропагандировать. Это не здоровый образ жизни»;

«Фигура старика, именно дедушки. Вот убрать голову Насти, многоуважаемой, и приставить любого деда — это будет гармонично», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дочь Волочковой не позвала ее на свое 18-летие.

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