«Фигура дедушки»: у Волочковой заподозрили наличие опасного заболевания

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 18 0

Волочкову раскритиковали за чрезмерную худобу

«Фигура дедушки»: у Волочковой заподозрили наличие опасного заболевания

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

Танцовщица показала свою фигуру — почему подписчики ее не оценили?

Балерина Анастасия Волочкова решила порадовать подписчиков очередной фотографией. В этот раз она позировала перед зеркалом в желтом наряде.

Но комментаторы не оценили образ артистки и начали ставить ей диагнозы. Артистка сделала фотографию перед тем, как поехать на съемки.

На кадрах видно, что сейчас Волочкова очень стройная — она призналась, что ей нравится своя фигура. Также бывшая прима Большого театра рассказала, как добилась таких результатов.

«Секрета нет никакого. Все просто. Много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив», — написала звезда.

Волочкова с каждым днем все стройнееВолочкова с каждым днем все стройнее. Instagram* / volochkova_art

Но не всем подписчикам понравился внешний вид балерины. Многие стали критиковать фигуру Волочковой, а также ставить свои диагнозы в комментариях.

«Это называется анорексия, надо срочно остановиться»;

«С каждым днем все ближе к мумии»;

«Отсутствие еды — это уже расстройство пищевого поведения. Не надо это пропагандировать. Это не здоровый образ жизни»;

«Фигура старика, именно дедушки. Вот убрать голову Насти, многоуважаемой, и приставить любого деда — это будет гармонично», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дочь Волочковой не позвала ее на свое 18-летие.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.00
0.50 102.10
0.12
Два волшебных дня: когда делать денежную стрижку в октябре 2023

Последние новости

14:01
Без тренировок и диет: создан революционный препарат для потери веса
13:56
Сыгравшего в фильме «Кин-дза-дза!» актера Голубенко госпитализировали
13:48
Без хлеба нет обеда: от каких пищевых традиций из СССР стоит отказаться
13:27
«Фигура дедушки»: у Волочковой заподозрили наличие опасного заболевания
13:09
Рапира в мозг и коньком по горлу: ТОП-8 жутких случаев в спорте
12:58
В 12 лет дети выглядят иначе: внучку Долиной раскритиковали за несоответствие возрасту

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России