В США истек никогда не работавший закон о ленд-лизе для Украины

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 13 0

Страна.ua: В США истек никогда не работавший закон о ленд-лизе для Украины

В США истек никогда не работавший закон о ленд-лизе для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом единогласно весной 2022 года.

В США 30 сентября завершился 2023 финансовый год, а вместе с ним истек срок действия закона о предоставлении Украине военной помощи в формате ленд-лиз. Об этом сообщается в материале украинского издания «Страна.ua». Отмечается, что Киев ни разу не использовал эту возможность для получения поддержки от западного партнера, все это время Вашингтоном применялись другие механизмы.

«В реальности ленд-лиз вообще никогда не работал — поскольку США и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз», — сказано публикации.

По словам автора статьи, в Белом доме именно выгодой для Украины и объяснили, почему формат ленд-лиза оказался невостребованным.

Закон о ленд-лизе для киевского режима был подписан президентом Джо Байденом после единогласного соответствующего решения Конгресса США 9 мая 2022 года. Он предполагал возможность получать от Вашингтона военную технику в аренду на особых условиях. Например, вопреки законодательству Штатов украинская сторона освобождалась от соблюдения пятилетнего срока кредитования и не обязана была компенсировать расходы партнера, связанные с арендой.

Тем временем американцы планируют следующий финансовый год. Сенат США уже одобрил краткосрочный проект финансирования правительства. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую долю Вашингтон отводит Украине в этом вопросе.

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