После теракта столица Турции фактически переведена на осадное положение

В Анкаре полиция резко усилила меры безопасности: столица Турции фактически переведена на осадное положение после теракта, совершенного боевиками-смертниками.

Два террориста атаковали пропускной пункт в здание министерства внутренних дел (МВД). Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент взрыва — один из нападавших подбежал к охране и привел в действие бомбу, которая была закреплена на его одежде. В результате двое полицейских получили ранения. Второй боевик вступил в перестрелку с полицейскими и был нейтрализован.

Власти опасались, что в автомобиле, на котором приехали террористы, остаются взрывные устройства. Чтобы сообщники нападавших не привели их в действие дистанционно, по всему центру Анкары заглушили связь и отключили интернет. Эксперты-взрывотехники перекрыли дорогу и направленным взрывом уничтожили извлеченные из машины картонные коробки, в которых могли быть бомбы. Следствие выяснило, что оба боевика ранее угнали автомобиль, а владельца — застрелили.

По последним данным МВД Турции, на месте теракта было обнаружено почти десять килограммов взрывчатки, три ручные гранаты, гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, установлено, что один из участников совершенного преступления входил в состав рабочей партии Курдистана.