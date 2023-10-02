Почему Петросян верит в молодежь и будущее России: «Генетика нас выручит»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 1 094 0

Петросян резко раскритиковал тех, кто не верит в молодежь и будущее России

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Юморист осудил представителей старшего поколения, ругающих своих наследников.

Писатель-сатирик, телеведущий, народный артист РСФСР Евгений Петросян заявил, что никогда не терял веры в молодежь. Не терял 30 лет назад, не теряет и сегодня. В современной России, где девушки и юноши проявляют патриотизм, интерес к своей истории и творчеству старших, переосмысляют произведения искусства и другие достижения старших, юморист видит подтверждение — он был прав.

В эксклюзивном интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко на концерте в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией на Красной площади Москвы юморист отметил: еще в 90-е годы, когда молодежь было принято называть потерянной, он спорил с «мудрыми взрослыми». И запрещал им терять надежду на будущее.

«Один телевизионный комментатор даже по телевидению имел несчастье высказать, что он не верит в будущее России… Как можно так говорить, если ты профессиональный телевизионный человек?! Как ты мог это сказать и внедрить в души людей такую мысль? Тем более, это неправда. А я тогда говорил — генетика нас выручит. Ох, она проснется!» — заявил артист.

Ранее, писал 5-tv.ru, Евгений Петросян рассказал, за что любит старые песни. По мнению юмориста, современная эстрада не так богата вечной музыкой — той, которая из популярной превращается в народную.

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