Россияне застряли в Турции из-за проливных дождей

Режим повышенной готовности сейчас и в аэропортах Стамбула — там застряли сотни туристов, включая россиян. Отменены и задержаны десятки авиарейсов в разных курортных городах Турции.

Все из-за ливней, которые обрушились на западные регионы республики. В Стамбуле наиболее сложная обстановка. Подтоплены несколько районов. Местные жители оказались заблокированы в своих домах. Под воду ушли машины и мотоциклы. По дорогам плавают мусорные баки.

По прогнозу синоптиков — в ближайшие сутки улучшения погоды ждать не стоит. Дожди продлятся как минимум до вечера.