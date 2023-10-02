Россияне застряли в Турции из-за проливных дождей

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В аэропорту Стамбула задержаны и отменены десятки рейсов, а некоторые местные жители и вовсе оказались заблокированы в своих домах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Günter Flegar; 5-tv.ru

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Режим повышенной готовности сейчас и в аэропортах Стамбула — там застряли сотни туристов, включая россиян. Отменены и задержаны десятки авиарейсов в разных курортных городах Турции.

Все из-за ливней, которые обрушились на западные регионы республики. В Стамбуле наиболее сложная обстановка. Подтоплены несколько районов. Местные жители оказались заблокированы в своих домах. Под воду ушли машины и мотоциклы. По дорогам плавают мусорные баки.

По прогнозу синоптиков — в ближайшие сутки улучшения погоды ждать не стоит. Дожди продлятся как минимум до вечера.

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