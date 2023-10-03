Успел наломать дров: тайные фаворитки Вудса, о которых принято молчать

Только за последние пять лет брака самый богатый гольфист в мире изменил супруге с более, чем 50 девушками. Что известно о тайной страсти Вудса к интимным экспериментам?

Личная жизнь гольфиста Тайгера Вудса стала достоянием самой широкой общественности за 20 лет его профессиональной карьеры. Оказалось, что выдающийся спортсмен и миллионер, уже будучи женатым, регулярно изменял шведской модели Элин Нордегрен. В списке любопытных персон, которым уделял внимание Вудс, оказались официантки, барменши, работницы ночных клубов и даже соседки.

5-tv.ru решил собрать пять самых ярких историй измен Вудса. Такой страсти к женскому вниманию с легкостью позавидовали бы Бенедикт Камбэрбетч, Роберт Дауни-младший и другие.

Модель Playboy Лоредана Джоли

Телезвезда сицилийского происхождения и модель Playboy Лоредана Джоли была одной из тех немногих, кто лично признался в интрижке с культовым спортсменом. В откровенной книге «Настоящий дневник: уроки от девушки, хорошо проводящей время просто так до романов с чемпионом» она созналась, что однажды раскрутила спортсмена на интим втроем. Подобные фетиши влюбленные практиковали на протяжении трех лет, регулярно подогревая к себе интерес откровенными переписками и провокационными фото.

Хозяйка ночного клуба Рэйчел Учитель

После расставания с блондинкой Джоли Вудс положил глаз на хозяйку ночного клуба с говорящей фамилией Teacher (Учитель). Еще до отношений с гольфистом девушка прославилась в прессе на фоне трагедии 11 сентября: газеты массово размещали ее фото на первых полосах под слезливыми заголовками о поисках пропавшего возлюбленного. Позже эта история дала девушке большой старт: подрабатывавшая хостес в ночном клубе Учитель решилась развивать дело своего деда и взяла под свое управление ночной клуб. Всего за несколько лет девушке удалось стать невероятно богатой. Пройти мимо такого «трофея» Вудс просто не мог, пишет The Sun.

Модель нижнего белья Джейми Юнгерс

Тайгер Вудс никогда не скрывал, что особенно падок на женщин со светлым цветом волос. Брак с блондинкой Нордерген был тому явным доказательством. Однако в списке фавориток гольфиста была и еще одна, не менее эффектная красавица. Модель нижнего белья из Лас-Вегаса Джейми утверждала, что у нее был 18-месячный роман с Тайгером. Именно к ней, а не к супруге, Вудс пришел за утешением, похоронив отца.

После того, как об этой постыдной связи стало известно общественности, Юнгерс пристрастилась к алкоголю и начала принимать таблетки. В этом она видела единственный способ сбежать от массовой травли со стороны фанатов Вудса, обещавших плеснуть ей кислотой в лицо. Беды с психикой привели девушку в притон, откуда спасать ее пришлось друзьям и родителям.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Линдси Вонн

Лыжница Линдси Вонн пополнила список светловолосых фавориток Тайгера Вудса после разрыва с Юнгерс. Три года отношений с гольфистом превратили жизнь девушки в ад: в поздних интервью она рассказывала, что чувствовала себя рыбкой в аквариуме, которой запрещали дышать и двигаться. Повышенное внимание со стороны прессы отравляло отношения с Вудсом. Устав от постоянного давления, Вонн сбежала от Вудса, став первой девушкой, которая рассталась со спортсменом по собственной инициативе.

Тереза Роджерс, обладательница подпольного прозвища «Пума»

В отличие от других девушек гольфиста, Роджерс была одной их тех, кто в профессии реализоваться не сумел. Основную ставку американка сделала на интим, чем и привлекла сексоголика Вудса. Этот роман считается самым продолжительным в биографии обладателя титулов: просуществовал он пять лет. От Вудса же Роджерс получила прозвище «Пума» за страстный темперамент, который позволил ей соглашаться на самые нетривиальные эксперименты. Она же стала одной из немногих любовниц, на кого спортсмен спустил целое состояние.

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